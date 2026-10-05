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Müsbah’ın yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındı.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Müsbah, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 23 Eylül 2026 tarihinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Aykan Müsbah, aniden rahatsızlanması üzerine Kolan Hastanesi’ne sevk edildi.

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