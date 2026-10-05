Edinilen bilgiye göre, 23 Eylül 2026 tarihinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Aykan Müsbah, aniden rahatsızlanması üzerine Kolan Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Müsbah, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti.
Müsbah’ın yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındı.
Kesin ölüm nedeni, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.