YDP Genel Sekreteri Yılmaz: Kazanın tek sorumlusunun Arıklı olduğu yönünde bir algı oluşturuldu
YDP Genel Sekreteri Yılmaz: Kazanın tek sorumlusunun Arıklı olduğu yönünde bir algı oluşturuldu
İçeriği Görüntüle

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Üstel’in açıklaması şöyle:

“Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır.

Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır.

Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14’e düşmüştür.

Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir.

Milletimizin başı sağ olsun.”