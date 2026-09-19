Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp olarak aranan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Üstel, açıklamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 13’e düştüğünü belirtti.

Kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Üstel, kaybedilen kişi için Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Üstel, devletin facianın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, diğer kayıplara ulaşmak için arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Üstel, “İnancımız, en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir” ifadelerini kullandı.