Eğitim Bakanlığı çalışanı 45 yaşındaki Tolga Kınacı, bu sabah saatlerinde evinde eşi tarafından ölü bulundu.
Tolga Kınacı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Tolga Kınacı'nın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Kınacı, evli ve bir çocuk babasıydı.
Eğitim Bakanlığı çalışanı 45 yaşındaki Tolga Kınacı, bu sabah saatlerinde evinde eşi tarafından ölü bulundu.
Tolga Kınacı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Tolga Kınacı'nın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Kınacı, evli ve bir çocuk babasıydı.
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