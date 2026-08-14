Bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda, 17 Ağustos 2026 ile 23 Ağustos 2026 tarihleri arasında, her iki tarih de dahil olmak üzere, açık alanlarda 12.00–16.00 saatleri arasında çalışma yapılmayacaktır.

YASAK TÜM AÇIK ALAN ÇALIŞANLARINI KAPSIYOR

İnşaat çalışanlarımızdan, belediye emekçilerimize, yol ve altyapı ekiplerimizden, tarım çalışanlarımıza, temizlik personelimizden, teknik ekiplerimize, saha çalışanlarımızdan görevi gereği açık alanda çalışan basın emekçilerimize kadar açık alanda çalışan tüm meslek gruplarındaki çalışanlarımız dışarda çalışma yasağının kapsamındadır. Çalışanın hangi sektörde çalıştığı değil, aşırı sıcak altında açık alanda çalışıp çalışmadığı bizim için esastır.

Dolayısıyla açık alanda çalışan hiçbir emekçimizin 12.00–16.00 saatleri arasında aşırı sıcaklara maruz bırakılmasını istemiyoruz.

DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK

Yasağın uygulandığı süre boyunca Çalışma Dairesi müfettişlerimiz tarafından sahada ve işyerlerinde denetimlerimiz devam edecektir.

İşverenlerimizden beklentimiz açıktır: 17–23 Ağustos tarihleri arasında 12.00–16.00 saatleri arasındaki çalışma yasağına eksiksiz şekilde uyulması ve çalışanlarımızın sağlığını riske atacak uygulamalara kesinlikle izin verilmemesidir.

Bugüne kadar alınan tedbirlere büyük ölçüde uyum gösteren, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini gözeten tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda taviz vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum.

“İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR”

İş Sağlığı ve Güvenliği bizim için sadece yerine getirilmesi gereken bir yasal yükümlülük değildir. Bu, çalışma hayatının temel sorumluluğudur. Çalışanlarımızın sağlığı, işverenlerimizin sorumluluğu; bizim de kamu otoritesi olarak görevimizdir.

Aşırı sıcakların devam ettiği bu dönemde gerekli tedbirleri almak zorundayız. Çünkü alınan her tedbir, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve olası sağlık sorunlarının önüne geçmek anlamına geliyor.

Ben buradan tüm işverenlerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum:

Çalışanlarımızı sıcağın altında bırakmayın. 12.00–16.00 saatleri arasındaki yasağa uyun. Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini eksiksiz alın.

Açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yasağına aykırı uygulamalara tanık olan vatandaşlarımız ve çalışanlarımız, Alo 102 İhbar Hattı, 0539 109 50 50 WhatsApp İhbar Hattı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden; iş yeri bilgisi, konum ve mümkünse fotoğraf veya video gibi destekleyici bilgilerle ihbarda bulunabilirler

Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sahada olmaya, denetlemeye ve çalışanlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz.