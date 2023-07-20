Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlere Adıyaman’da İsias Otel’de yakalanarak hayatını kaybeden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk bir açıklama yaptı.

Yiğittürk, “Şampiyon Melekler” diyoruz, onlar bizim evlatlarımız, hepimizin ortak acısı ve tek amacımız adalet. Biliyorsunuz, gecikmiş adalet, adalet değildir. Çocuklarımız, göz göre göre, toplu bir cinayetin kurbanları oldu” ifadelerini kullandı.

“İsias Otel’de yaşananlar ihmal değil, aksine mal sahipleri ve izin verenlerin eliyle yarattığı ortak bir felakettir” diyen Yiğittürk, bugün 20 Temmuz törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında ‘Şampiyon Melekler Takımı’nı anmasına dikkat çekti.

Yiğittürk, “Bunu olumlu görmekle birlikte, yetmediğini düşünüyoruz. Çocuklarımız, sadece törenlerde anılacak ve sonrasında unutulacak bir araç olmamalı…” dedi.

“Her iki devletin en üst düzeydeki isimleri çocuklarımızı anıyor ve anımsıyorsa, bunun önümüzdeki yargı sürecine ivme katacak bir ışık olarak yansımasını diliyoruz” ifadelerini kullanan Yiğittürk, şöyle devam etti:

“Adalet henüz yerini bulmadı. Bizi hayata bağlayan, yaşam motivasyonumuzu ayakta tutan yegane unsur, kumdan bir otel yaparak, çocuklarımızı bizden alan herkesten hesap sorulmasıdır. Bunun takibi de devletin en üst düzeyinde yapılmalıdır. Beklentimiz, sadece sözde değil, özde de adalet mücadelemize daimi destek verilmesidir. Söz değil adalet istiyoruz!”