Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.

Survivor All Star 2024’ün yedinci yarışmacısı belli oldu.

All Star 2024'ün yedinci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu.

Turabi'nin fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" dedi.