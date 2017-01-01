Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Fransa’da evlendi

26 yaşındaki genç kadın yaptığı Instagram paylaşımda "Şu anda neler hissetiğimi buradan anlatmak pek samimi gelmiyor. Keşke kalbimi ve beynimden gecenleri okuyor, görüyor olsaydınız. Hayatta her şeyin kader olduguna inanan biri olmuşumdur. Bunu da ara ara sizlerle paylaşmışımdır. İlişkim boyunca herkes gibi hem üzüldüm hem mutlu oldum ama ben herkesten çok daha güçlü durdum, çünkü ne yaşarsam yaşayayım sağlıktan, aileden ,arkadaştan daha önemli bir şey olmadığının bilincinde oldum. Allah'ın benim için çizdigi bu yolda benim yanımda olan ve bana başından beri inanan-güvenen ailem ve arkadaşlarım sizi o kadar cok seviyorum ki! Sizlere sahip olduğum için o kadar çok şanslıyım ki! Yine unutmadan! Canımsınız!" ifadelerini kullandı.