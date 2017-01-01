Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Fransa’da evlendi
1 / 23
Fransa’nın sahil kasabası St.Tropez’deki nikapla önceki gün dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın düğünü gerçekleşti. Yaklaşık 250 kişinin davet edildiği törene ikilinin sevenleriyle birlikte sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri katıldı. Acun Ilıcalı, “Benim için çok özel bir gün ama asıl bugünü yaşayan biri var o Instagram fenomeni alkışlarınızla değerli eşim Şeyma Ilıcalı geliyor” diyerek eşini sahneye davet etti. Subaşı'nın gelinlğinin Hailee Steinfeld'ın Altın Küre'deki tercihiyle benzerlik göstermesi dikkat çekti.
2 / 23
Önceki gün St. Tropez'de nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğünleri gerçekleşti.
3 / 23
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı önceki akşam Fransa'da düzenlenen nikah töreninde imzaları atarak evlenmişti.
4 / 23
26 yaşındaki genç kadın yaptığı Instagram paylaşımda "Şu anda neler hissetiğimi buradan anlatmak pek samimi gelmiyor. Keşke kalbimi ve beynimden gecenleri okuyor, görüyor olsaydınız. Hayatta her şeyin kader olduguna inanan biri olmuşumdur. Bunu da ara ara sizlerle paylaşmışımdır. İlişkim boyunca herkes gibi hem üzüldüm hem mutlu oldum ama ben herkesten çok daha güçlü durdum, çünkü ne yaşarsam yaşayayım sağlıktan, aileden ,arkadaştan daha önemli bir şey olmadığının bilincinde oldum. Allah'ın benim için çizdigi bu yolda benim yanımda olan ve bana başından beri inanan-güvenen ailem ve arkadaşlarım sizi o kadar cok seviyorum ki! Sizlere sahip olduğum için o kadar çok şanslıyım ki! Yine unutmadan! Canımsınız!" ifadelerini kullandı.
5 / 23
SEMBOLİK NİKAH TÖRENİ
St. Tropez'de yapılan düğünde sembolik olarak nikah töreni de yapıldı.
Eser Yenenler nikah memuru taklidi yaparken Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’na kızları Melisa da giydiği gelinlikle eşlik etti.
6 / 23
ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın düğün törenine Aslı Enver, Murat, Boz, Mustafa Sandal ile sanat camiasının birçok ünlü ismi katıldı.
7 / 23
Hadise ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
8 / 23
Burcu Esmersoy, davetlilerin arasında yerini aldı.
9 / 23
Davetliler, düğünden sonra Byblos Otel’in içindeki Cave isimli mekanda sabaha kadar süren partide eğlendi.
10 / 23
Subaşı, dünyaca ünlü DJ Solomun'un eşlik ettiği partide pırıltılı bir gelinlik tercih etti.
11 / 23
Şeyma Subaşı'nın Vera Wang imzalı gelinliğinin ABD'li oyuncu Hailee Steinfeld'in 2017 Altın Küre Ödül Töreni'nde giydiği kıyafete benzerliğiyle dikkat çekti.
Beren Saat'in GQ 2016 Ödül töreninde tercih ettiği yeşil kıyafet de Hailee Steinfeld'ın tercihine benzerliğiyle günlerce konuşulmuştu.
Ancak Şeyma Subaşı'nın Vera Wang'in Sonbahar 2017 Young Love Koleksiyonu'ndan seçtiği gelinliğin, göğüs kısmındaki transparanlığı ve dekolteyi kendine göre yaptırdı ve dekolteyi azalttığı gözlendi.