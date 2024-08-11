Bulgar basını, Acun Ilıcalı’nın geçen ayın sonunda Arda (Kırcaali), Lokomotiv (Sofya) ve FC Lovech ile görüşmelerde bulunacağını belirten haberlere dikkat çekti. Ancak Ilıcalı, Bulgaristan’daki yatırım planlarından vazgeçerek Slovenya’ya yöneldi ve Slovenya’nın Maribor takımını satın almak için girişimlerde bulundu.

Ilıcalı, Maribor Ludski Vrat Stadı’nda bir niyet mektubu sundu ve Maribor ile nasıl bir işbirliği yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Hull City’nin sahibi ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan Ilıcalı, “Eylül ayında tüm işleri çözeceğimizi umuyorum. Belgeleri beklememiz gerekiyor, ancak kulübün birçok faaliyetinden biz sorumluyuz. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Kulübü başarılı kılmak için işleri nasıl organize edeceğimi biliyorum.

Maribor, Avrupa’da rekabet edebilecek bir takım ve bu çok önemli. Amacımız Avrupa’da başarı elde etmektir. Kimse kulüp ortağı olmayacak, herkes kendi başarısını yazmalı. Takımı geliştirmek ve yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Taraftarları da mutlu edeceğimize inanıyorum. Takım dengeli ve başarılı olduğunda adım adım ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.