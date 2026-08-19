Ziyarette Aktaş’a; Yönetim Kurulu üyeleri Cumali Kerçin, Muhammet Evran, Yılmaz Aktaş, Av. Dilek Karakuş, Gülay Aki, Cumali Yalın, Salih Taner, Selami Milli, Ali Göztaş ile aynı zamanda Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyesi olan Adem Yel eşlik etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, görüşmede, ADAKDER’in yürüttüğü faaliyetler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek yönetimi, göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu çalışmalar ve belediyenin bölge genelinde gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Başkan Fatma Çimen Tuğlu’yu tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Ziyarette ayrıca, ADAKDER tarafından düzenlenen 1. Yaza Merhaba Etkinliğine ev sahipliği yapan ve derneğin çalışmalarına verdiği destekten dolayı Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne teşekkür edildi.

Belediye Başkanı Fatma Ç. Tuğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bölgemizde sosyal dayanışmayı, kültürel birlikteliği ve toplumsal bağlarımızı güçlendiren sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarını önemsiyoruz. ADAKDER’in gerçekleştirdiği faaliyetleri değerli buluyor, imkânlarımız ölçüsünde bu tür anlamlı çalışmalara destek vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Görüşmenin sonunda ADAKDER Başkanı Mehmet Aktaş ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya derneğe ve faaliyetlerine sağlanan katkıdan dolayı plaket takdim edildi.