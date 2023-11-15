Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen "Adalarda Türk-İslam Mimarisi" konulu konferans, dün büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi saygın isim Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa, alanında uzman birçok ilgili kişi katıldı.

Konferansta, adalardaki tarihi yapıların muhteşem mimarisi ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, yıllar süren araştırmalar sonucunda elde edilen bilgileri aktararak, adalardaki fethedildikleri dönemlere bağlı olarak güzelliklerini koruyan çeşitli yapı tiplerinden eserlerin hala var olduğunu gösterdi. Halaçoğlu, özellikle hamamlar ve çeşmeler, ihtişamlı yapılarıyla ayakta dururken camiler genellikle müze, resim galerisi veya kilise gibi farklı amaçlarla kullanılmıştır, ifadelerini kullandı.

Bu önemli etkinlik ile Türk-İslam mimarisinin zenginlikleri vurgulanarak, Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunması ve tanıtılmasına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.