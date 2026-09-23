Lefkoşa’da meydana gelen adam öldürme meselesiyle ilgili soruşturma kapsamında, katil zanlısına uyuşturucu verdiği iddia edilen H.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, 12 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen adam öldürme meselesiyle ilgili tutuklu bulunan S.A.T.’nin kan örneğinde cannabis tespit edildiğini söyledi.

Polis, S.A.T.’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi H.A.’dan aldığını söylediğini aktardı.

H.A.’nın 22 Eylül’de tutuklandığını belirten polis, evinde ve aracında yapılan aramalarda kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde S.A.T.’yi tanıdığını ancak kendisine uyuşturucu vermediğini söylediğini belirtti. Zanlının uyuşturucu kullandığını ifade ettiği ve rızasıyla kan örneği verdiği de mahkemeye aktarıldı.

Polis, S.A.T.’nin uyuşturucuyu H.A.’dan teslim aldığı yeri gösterdiğini, söz konusu yerde araştırma yapılacağını ve çevredeki kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

H.A.’nın cep telefonunun da inceleneceğini belirten polis, kan örneğinin analize gönderileceğini ifade ederek 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek H.A.’nın soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.