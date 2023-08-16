Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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