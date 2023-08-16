Bu kez Ercan değil Antalya... Peş peşe iki uçak bozulunca 400 Rus turist Antalya'da mahsur kaldı Bu kez Ercan değil Antalya... Peş peşe iki uçak bozulunca 400 Rus turist Antalya'da mahsur kaldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.