Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Dün, Türkiye’nin birçok kentinden orman yangını haberleri geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova, Hatay ve İzmir’de çıkan yangınlar söndürüldü.

Antalya'daki yangında günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayan havadan müdahale sonrası alevler kontrol altına alındı.

Adana'da ise ekiplerin çalışması sürerken, bölgede sert esen poyraz çalışmaları güçleştiriyor.

ADANA'DA YANGIN POYRAZLA BÜYÜDÜ

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 326 personel, 5 helikopter, 2 söndürme uçağı, 29 arazöz, 14 ilk müdahale aracı, 15 su ikmal aracı, 16 su tankı ve 8 iş makinesi yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.

“ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK”

Vali Yavuz Selim Köşger, yangında bazı evlerin zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Köşger, "Ormanlık alandan ziyade birkaç meskun mahalde ve ziraat arazilerinde sıkıntılı durum var. Arkadaşlarımız şu an bütün imkanlarla müdahale ediyorlar. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinde poyraz nedeniyle yayıldığını anlattı.

Orman personeli, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin birlikte çalıştığını dile getiren Karalar, şöyle konuştu:

“Sanki kontrol altına alınmış gibi. Yangında 10 ev zarar gördü. Allah'a şükürler olsun ki can kaybı yok. Orman Bölge Müdürlüğüne, itfaiye ekiplerimize, AFAD'a teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve doğru müdahale edildi. Biliyorsunuz helikopter ve uçakların müdahalesi hemen yayılmayı engelliyor.”

Karalar, bazı mahallelerin boşaltıldığını belirterek, "Dumandan etkilenen personel var ama can kaybı yok. Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz. Gerekli yardımı yapacağız. Geçen yıl depremde zarar gören 150'nin üstünde evi biz onardık. Şimdi burada hangi ev hasar görmüşse maliklerle görüşüp üzerimize düşeni yapacağız. Yangının çıkış sebebi belli değil, şu anda tespit edilemedi. Bu sıcaklarda yangınlar o kadar kolay çıkıyor ki... İnşallah bir sabotaj, ihmal yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yangının geniş alanda etkili olduğunu dile getiren Karalar, çalışmaları takip ettiklerini kaydetti.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını aktardı.

İkametinde zarar oluşan vatandaşlardan Mehmet Öz ise "Muhtemelen yanan kozalak çardağa fırladı. Çardakta çıkan yangın evin içine sıçradı. Evimiz komple yandı, zararımız çok." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yangında mahalledeki bazı arı kovanlarında zarar oluştuğu görüldü.

ANTALYA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya’nın Serik ilçesindeki yangın dün başladı.

Yumaklar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına almaya çalıştı.

Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi.

Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken tedbir amaçlı 30 ev tahliye edildi.



Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar geceyi çocuklar ile birlikte evlerinin yakınına park ettikleri araçlarında geçirdi.

Yangına yakın köyden destek olmak için gelen Sebahattin Kökçü, “İlk başlarda çok bir problem yoktu, daha sonrasında rüzgarın da etkisiyle beraber alevler sıçramaya başladı. Biz biraz daha yangının geri tarafındaydık, olduğumuz bölgede jandarma ekipleri vardı. Daha sonrasında ekipler bizim olduğumuz yeri de tahliye ettiler. Şu ana kadar sanırım 1 tane ev ile 1 tane sera yanmış, çok şükür ki can kaybı yok. Çok sayıda ekip çalışmalarına devam ediyor. Çevre illerden de destek geldi. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız.” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN KONTROL ALTINDA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğlen yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini söyledi.

Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 18 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı.

YALOVA'DA 2 NOKTADA BAŞLAYAN YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.

HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.

GAZİANTEP'TE YANGIN: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gaziantep'te çıkan orman yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valilik, 150 araç, 1000'e yakın personel ve 1 helikopterle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.