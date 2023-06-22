Adıyaman'da saat 08.21'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerine 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Çelikhan, büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin Malatya Yeşilyurt'ta meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

ADIYAMAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay saat 08.21 sularında Çelikhan merkezli deprem meydana geldiğini hatırlatarak "Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir" dedi.