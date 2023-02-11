Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde Adıyaman’da İsias Otel enkazında cansız bedenleri bulunan toplam 35 KKTC vatandaşından geriye kalan 12’si ve oradaki görevliler bu akşam KKTC'ye getiriliyor.

Başbakanlık'tan konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde Adıyaman’da bulunan ve yaşamlarını yitiren toplam 35 vatandaşımızdan geriye kalan 12’sini ve aile yakınlarını ayrıca devlet görevlilerimiz, sağlık ekiplerimiz ve gönüllü kurtarma ekiplerimizin bir bölümünü yurda getirecek uçağın bu akşam 01.00-02.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda olması bekleniyor.

KKTC Sivil savunma ekiplerimiz ve araçları ile çevik birliğimize ait özel bir kurtarma ekibi Türkiye’de yaşanan felaket sonrası yardıma muhtaç insanlar için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Bunun yanında Adıyaman’a bu akşam gidecek olan uçakla orada bulunan sivil savunma ekiplerimize de takviye yapılıyor."