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İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kuru otlar, çöpler, 20 balya, 3 ceviz ağacı, 2 plastik su deposu, sulama hortumu ve bir römork tekerleği zarar gördü.

10 Eylül’de Gazimağusa Beşevler Yolu Sokak’ta E.Z (E-50), evinin önünü temizlemek amacıyla yetkili makamdan izinsiz kuru otları yakarak yangına sebep oldu.

-İzinsiz ateş yakma ve yangın…

Girne’de dün gece 00.30’da kamuya açık yerde T.N (E-28) ve A.U (E-43) alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdikleri sırada suçüstü yakalandı.

-Girne’de sarhoşluk ve rahatsızlık …

KKTC genelinde yapılan denetimlerde ikamet izinsiz ülkede bulunan 2 kişi tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

İskele’de bugün N.U’nun (E-61) evinde 10 gram sentetik cannabinoid içeren karton parçaları ve uyuşturucu kalıntılı makas bulundu. Zanlı tutuklandı.

Aynı gün Lefkoşa’da G.E’nin (E-40) evinde yapılan aramada 74 gram sentetik cannabinoid, sarma sigara, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 134 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. G.E tutuklandı.

Güzelyurt’ta dün park halindeki araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak araç sürücüsü R.M (E-42) ve yolcu A.T tutuklandı.

-Güzelyurt, Lefkoşa ve İskele’de uyuşturucudan kişi tutuklandı

Samsonovs’un fiziki muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.

Aynı gün İskele’de yürüyüş yapan Jurıjs Samsonovs (E-74) aniden rahatsızlanarak yere düştü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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