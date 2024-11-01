Deniz, bir basın yayın organında yer alan “Polise geç haber verildi, bilgiler eksik” ifadesinin kendisine ait olmadığını ve doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

TAK muhabirine açıklamada bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Yenidoğan Yoğun Bakım’da hayatını kaybeden bebeğin kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkik sonucunda belli olacağını vurguladı.

Bebekte Pnömotoraks’ın (Akciğer Sönmesi) otopsi sırasında tespit edilmediğini dile getiren Deniz, “ancak kişi canlı iken Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) olabileceği yönünde tanı ile göğüsün iki tarafından göğüs boşluklarına tüp yerleştirildiğine yönelik yaralar olduğunu gördüm. Bu da benim, otopsi sırasında göremememin sebebi, yapılan işlemin mevcut Pnömotoraks halini sonlandırdığı ve akciğerlerinin normal genişleyebildiği anlamına geliyor; olası bir akciğerinde herhangi bir hastalık veya bir yaralanma var mı yok mu bu ileri tetkik için aldığım organların ve dokuların incelenmesiyle ortaya çıkacak.” şeklinde konuştu.

"Polise geç bildirildi" tabirinin bir yayın organı tarafından manşete taşındığını dile getiren Deniz, polise ne zaman ve nasıl bildirildiğinin kendisiyle ilgili bir husus olmadığını söyledi.

Polisin yoğun şekilde çalıştığına da dikkat çekken Deniz, kendisine geç veya erken bildirilmesinin kedisinin otopsi raporunu hazırlamasını etkileyecek bir husus olmadığını vurgulayarak, “benim söylediklerimden böyle bir sonuç çıkartıldıysa eğer bu gerçeği yansıtmıyor.” dedi.

Bebeğin vücudunda alkol bulunmasına rağmen bebeğin ölüm sebebinin alkolden olduğu bulgusuna ulaşmadığını kaydeden Deniz, “Alkolün kendisi değil metaboliti tespit edildi. Aktif alkol tespitimiz halen yok.” şeklinde konuştu.

Bebeğin alkolden mi ya da bir başka hastalıktan mı öldüğünün ancak dokuların incelenmesiyle ortaya çıkacağını vurgulayan Deniz, bebeğin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını da hastane hekimlerinin istediğini kaydetti.

Deniz, bebeğin ölüm sebebinin ancak ileri tetkik sonuçlarına göre belli olacağını söyledi.