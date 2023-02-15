Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 3 bin 858 artçı deprem meydana geldi.

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

AFAD: 7.3 METRELİK YER DEĞİŞTİRME OLDU

Son olarak, AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremin 10.gününde felakete ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858" dedi.

Tatar ayrıca, sahadan gelen bilgiler ışığında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bu deprem bizim en önemli iki doğrultu atımlı aktif fay zonlarımızdan biri olan Doğu Anadolu Fayı'nda meydana geldi. 5 segment bu depremde kırıldı. 7.3 metrelik yer değiştirme oldu. Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız. Toplam artçı sayısı 3858. İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde çok sayıda artçı yaşandı. 5-6 arası 38 artçı sarsıntı oldu.

* Artçılar devam ediyor, halen bölgede çok sayıda yıkılmamış, ağır hasarlı, orta hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması önem taşıyor. Yıkılmamış binalarda da yıkımlar gerçekleşebilir. Şu anda bölgenin kimi yerlerinde çok yoğun kar yağışı var. Özellikle kuzeye doğru. Buralarda çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde vatandaşlarımızın bu anlamda daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Sahadan gelen bilgilere baktığımızda kimi yerlerde heyelan ve kaya düşme tehlikesinin olduğu alanlar da var. Halen mucizevi kurtuluşlar devam ediyor.

* Bu iki deprem sonucunda yer kabuğunda, şu ana kadarki verilere göre 400 kilometrenin üzerinde bir yüzey kırığının oluştuğunu biliyoruz. İyileştirme süreçleri hızlı şekilde sürüyor. Detaylar diğer brifinglerde aktarılacaktır ama özellikle birçok üniversitelerden uzman araştırmacı, farklı alanlarda, bu sürece katkı sağlamak istiyorlar. Yer seçiminden tutun altyapının güçlendirilmesi, enkazların kaldırılması, molozların çevre etkileri. Bu süreçlerin doğru yürütülmesi anlamında şu anda hocalarımızdan ciddi destekler alıyoruz. Bunun koordinasyonunu bizler TÜBİTAK ile birlikte yürütüyoruz.

CAN KAYBI ARTMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin 9. gününde 10 ilde toplam can kaybının 35 bin 418'e yükseldiğini, 105 bin 505 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Erdoğan, yaralılardan 13 bin 208'inin halen hastanede tedavi altında olduğunu aktarmıştı.