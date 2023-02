6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

"HER 3-4 DAKİKADA BİR ARTÇI SARSINTI OLUYOR"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremlerin sıra dışı olduğunu dile getiren Tatar şu değerlendirmede bulundu:

“Şu ana kadar her iki depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçmiş durumda. Artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40’a ulaştı. Bunlar arasında 3 ile 4 arasında olanlar bin 628, 4 ile 5 arasında olanlar 436 ve 5 ile 6 arasındaki büyüklükteki sarsıntılar 40 adet olarak ölçüldü. Bunun dışında bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var. Baktığınızda 5 ile 6 adet artçı sayısı son 4 ayda yaşadığımız İzmir ve Düzce’deki depremlere denk geliyor. Dün de Göksun merkezli 5,1 büyüklüğünde artçı meydana geldi. Bu durum yöredeki travma içinde olan vatandaşları tedirgin ediyor. Bu büyüklükteki depremler sonrasında artçı sarsıntılar devam edecek. Artçı sarsıntıların büyüklüğü 5 ve üzerine çıkabilir. Bundan dolayı hasarlı binalardan uzak durulması ve hasarlı binalara girilmemesi son derece önem taşıyor. AFAD’ta Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinde yılda ortalama 24 bin civarında deprem ölçümü yapıyoruz. Fakat şu ana kadar olan artçı sayısına baktığımızda yıl içinde 4 ay içinde kaydettiğimiz sayıyı geçen 13 gün içinde kaydettik. Kaba şekilde hesaplandığında her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz.”