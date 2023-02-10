Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle 11 Şubat Cumartesi günü Türkiye 'den KKTC'ye 1, KKTC 'den Türkiye 'ye 1 olmak üzere Afete özel 2 uçak seferleri planlandı.

Buna göre;

11 Şubat Cumartesi 2023

00:40 Adana - Ercan (Türkiye saati)

O1:30 Ercan - Antalya

Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız;

Başvuru için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi (KKTC AFAD) 0392 601 11 60, 0392 601 11 04 ve 0533 874 00 93 telefon numaralarını veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı telefon numarası olan 0542 880 76 44 telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabilir.