Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle bugün Türkiye ile karşılıklı olarak Kıbrıs’tan Türkiye’ye 1, Türkiye’den Kıbrıs’a 1 olmak üzere, afete özel 2 uçak seferleri planlandığı açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda bugün 18.55’de Ercan - Adana; 21.45’te Adana- Ercan arası sefer düzenlenecek.

Deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen bu seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin (KKTC AFAD) 0392 601 1104 numaralı telefonlarına kayıt yaptırabilecek.