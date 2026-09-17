AFMER’den yapılan açıklamada, yağışların bölgesel olarak farklılık gösterebileceği, bazı bölgelerde ise 21 ila 50 milimetre seviyelerine ulaşabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

KISA SÜRELİ YOĞUN YAĞIŞ TAŞKIN RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Açıklamada, beklenen yağışın özellikle kısa zaman dilimi içerisinde etkili olması halinde yüzey akışının hızla artabileceğine ve mevcut drenaj sistemlerinin kapasitesinin aşılabileceğine dikkat çekildi.

Bu nedenle dere yatakları ve geçişleri, düşük kotlu yollar, menfezler ile geçmiş dönemlerde su birikmesi ve taşkın yaşanan bölgelerde ani taşkın ve su baskını riskinin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

SU BİRİKMİŞ YOLLARDAN GEÇMEYİN

AFMER, vatandaşlara da bir dizi önemli uyarıda bulundu.

Vatandaşların su birikmiş yollardan araçla veya yaya olarak geçmemeleri, araçlarını dere yatakları ile taşkına açık bölgelerde bırakmamaları istendi.

Ayrıca gök gürültülü sağanaklarla birlikte oluşabilecek yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr risklerine karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AFMER, olumsuz hava koşulları süresince meteorolojik uyarıların ve yetkili kurumların açıklamalarının yakından takip edilmesinin önem taşıdığını kaydetti.