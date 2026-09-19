Columbia Üniversitesinden jeolog Christian Rowan, söz konusu bölgedeki kırılmanın beklenenden daha ileri düzeyde olduğunu ve yer kabuğunun sanılandan çok daha inceldiğini ifade etti.

Turkana Doğu Afrika Fay Sistemi ve yeni okyanusun oluşumu

Doğu Afrika Fay Sistemi kapsamında, devasa Nübye levhası ile Doğu kıyısını içeren Somali levhası birbirinden ayrılıyor. Kenya ve Etiyopya boyunca uzanan Turkana Fay Bölgesi'ni inceleyen bilim insanları, fayın merkezindeki yer kabuğu kalınlığının sadece 13 kilometreye kadar düştüğünü tespit etti.

Yer kabuğunun 15 kilometrenin altına inmesi, kıtasal kopmanın kaçınılmaz hale geldiği "boyun verme" evresine girildiğini gösteriyor.

Birkaç milyon yıl içinde tamamlanması beklenen bu sürecin ardından, Hint Okyanusu'ndan gelen suların bölgeye dolmasıyla yeni bir okyanus tabanı oluşacak.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmanın, bölgedeki jeolojik değişimler ile fosil korunması arasındaki bağı daha ayrıntılı inceleyeceği belirtiliyor.