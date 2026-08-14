2.400 metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanarak misafirlerini ağırlayan Ağıllar Köyü Rekreasyon Alanı’nın açılışında çocuklar için özel eğlence ve sürprizler yer aldı. Köy halkının keyifli bir gece geçirdiği açılışta konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bir belediyenin yaptığı en güzel yatırımın insanına yaptığı yatırım olduğunu söyledi, Ağıllar Köyü Rekreasyon Alanı’nın köy halkına hayırlı olmasını diledi.

AĞILLAR KÖYÜ REKREASYON ALANI KAPILARINI AÇTI

Kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İskele Belediyesi tarafından Ağıllar Köyü’nde 2.400 metrekarelik alan üzerine yapılan Ağıllar Köyü Rekreasyon Alanı dün açıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun eşi Özlem Sadıkoğlu ile katıldığı açılışa, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Ağıllar Köyü Muhtarı, köy halkı ve çocuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede, çocuklar için özel eğlence ve sürprizler yer aldı. Köy halkına keyifli ve renkli anlar yaşatan açılışta çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da açılışa katılan çocuklara armağanlar dağıttı.

AKKOYUN: “KÖYÜMÜZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR KAZANIM”

Ağıllar Köyü Muhtarı Ali Akkoyun, açılıştaki konuşmasında Rekreasyon Alanı’nın köy için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, alanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan İskele Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “SADECE BİR ALAN DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRDIK”

Açılışta konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Ağıllar Köyü’ne kazandırılan alanın yalnızca fiziksel bir yatırım olmadığını belirterek, projenin köyün sosyal yaşamına da değer katacağını ifade etti. İskele Belediyesi olarak hizmet anlayışlarının İskele kent merkeziyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, İskele’nin tüm köylerinin kendileri için aynı değerde olduğunu söyledi. Sadıkoğlu ayrıca projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan belediye çalışanlarına, proje ve saha ekiplerine, Ağıllar Köyü Muhtarı’na ve köy halkına teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “İSKELE’NİN HER NOKTASINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediyesi’nin merkezden köylere kadar bölgenin farklı noktalarında yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Sadıkoğlu, hedeflerinin çocuklardan gençlere, ailelerden büyüklerimize kadar herkesin yaşamına dokunan projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

SADIKOĞLU: “EN GÜZEL YATIRIM, İNSANINA YAPILAN YATIRIMDIR”

Bir belediyenin yaptığı en güzel yatırım, insanına yaptığı yatırımdır’ ifadelerini de kullanan Başkan Sadıkoğlu, Ağıllar Köyü Rekreasyon Alanı’nın köy halkına hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik alanda hayata geçirilen rekreasyon alanı; çocukların, gençlerin ve ailelerin keyifli ve kaliteli zaman geçirebileceği şekilde düzenlendi. Projede modern basketbol sahası, yürüyüş yolları, futbol oyun alanı, dinlenme alanları ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.