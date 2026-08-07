12 Ağustos'ta gerçekleşecek tam güneş tutulması Kuzey Rusya, Grönland, İzlanda, Kuzey İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden izlenebilecek. Tutulma, ABD'nin Alaska'dan Kuzey Karolina'ya kadar uzanan bölgelerinde ise parçalı olarak görülecek.

Güneş tutulması sırasında sertifikalı tutulma gözlüklerinin kullanılması gerektiği, doğrudan Güneş'e bakmanın göz sağlığı açısından tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Özel filtreler takılmadığı sürece dürbün, teleskop ve kameralarla Güneş'e bakılmaması gerekiyor.

Perseid gök taşı yağmuru karanlık gökyüzünde zirve yapacak

Güneş tutulmasının gerçekleştiği gece Perseid gök taşı yağmuru zirve noktasına ulaşacak. En yoğun izleme dönemi 12 Ağustos akşamından 13 Ağustos sabahının erken saatlerine kadar sürecek. Tutulmayla aynı güne denk gelen Yeni Ay evresi sayesinde gökyüzü karanlık kalacak ve izleme koşulları elverişli hale gelecek.

Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı kalıntıların atmosferde yanmasıyla oluşan Perseid meteor yağmurunu izlemek için hava karardıktan sonra kuzeydoğu yönüne ve Perseus (Kahraman) Takımyıldızı'na bakılması öneriliyor.

Venüs gün batımından sonra parlayacak

14-16 Ağustos tarihleri arasında Venüs en büyük doğu uzanımına ulaşacak.

Gün batımından kısa bir süre sonra batı ufkunda düşük bir konumda görülebilecek olan gezegen, çevresindeki tüm yıldızlardan daha parlak bir şekilde belirecek.

Ağustos ayı parçalı ay tutulmasıyla sona erecek

27 Ağustos gecesi başlayıp 28 Ağustos'a kadar sürecek olan Dolunay evresinde, Ay Dünya'nın gölgesinden geçerek parçalı ay tutulmasını oluşturacak. Bu olay Kuzey ve Güney Amerika'nın büyük bölümü ile Avrupa ve Afrika'nın belirli bölgelerinden takip edilebilecek.

Tutulmanın en yüksek noktasında Ay çapının yaklaşık yüzde 93'ü Dünya'nın karanlık gölge konisinde kalacak.

Ay tamamen kapanmayacak ancak yüzeyinin büyük bir kısmı belirgin şekilde karanlıklaşarak bakır rengi bir tona bürünebilecek. Ay tutulması herhangi bir göz koruması olmadan güvenle izlenebilecek.