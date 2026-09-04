Tüketici Fiyat Endeksi’nde, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,01, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 37,70 değişim gerçekleşti.

Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ilk üç ürün yüzde 83,73 ile taze fasulye, yüzde 58,95 ile marul ve yüzde 53,67 ile pancar oldu.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 50 ile Devlet Tiyatrosu normal biletinde, yüzde 35,24 ile salatalıkta ve yüzde 34,77 ile taze bamyada görüldü.

- Ana harcama gruplarında en yüksek artış alkollü içecekler ve tütünde

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,35 ile Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda gerçekleşti.

Ulaştırmada yüzde 4,96, Lokanta ve Otellerde yüzde 4,74, Eğitimde yüzde 3,97, Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde yüzde 3,73, Çeşitli Mal ve Hizmetlerde yüzde 3,07, Sağlıkta yüzde 2,97, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetlerinde yüzde 2,17, Eğlence ve Kültürde yüzde 1,60, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlarda yüzde 1,41, Haberleşmede ise yüzde 0,25 artış kaydedildi.

Giyim ve Ayakkabı grubunda ise yüzde 3,90 düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 480 madde çeşidinin ortalama fiyatında artış, 108 madde çeşidinin ortalama fiyatında ise düşüş yaşandı.