Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili ve Milletvekili Ahmet Savaşan, sosyal medya hesabı üzerinden İsias Otel davasında verilen karara dikkat çekerek, “İstinaf aşamasında da mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Ahmet Savaşan, “İsias davasının mahkumiyetle sonuçlanması, başta Şampiyon Meleklerimizin aileleri, Sayın Başbakanımız, siyasi parti liderlerimiz ve değerli hukukçularımızın önemli bir başarısıdır ama bu sonuç bizleri tatmin etmemiştir” dedi.

İstinaf aşamasında da mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Savaşan, “Türkiye’ye örnek olan bir kararın üretilmesine katkı koymaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.