Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlık ettiği toplantı saat 08.00 sıralarında başladı.

Toplantıda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil yer alıyor.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre toplantıya Pegasus Havayolları yetkililerinin de katıldığı, Pegasus Havayolları'nın özel bir sefer düzenleyerek, Adıyaman'da bulunan çocukların ailelerinden oluşan 80 kişilik bir kafileyi deprem bölgesine göndereceği öğrenildi.

Saat 15.00'te gerçekleşecek olan seferde Sivil Savunma yetkilileri de hazır bulunacak.