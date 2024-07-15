Abi'nin ailesinin büyük bir bölümünün Gazimağusa'nın Korkuteli köyünde yaşadığı ve dedesi, nenesi ile amcasının bu köyde ikamet ettiği öğrenildi. Acı haberin duyulmasıyla birlikte, aile ve yakınları derin bir yas yaşadı.

Aile kökleri Kıbrıs'a dayanan Özge Ceren Abi'nin babası Ahmet Abi'nin, 1991 yılına kadar KKTC'de öğrenim gördüğü ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden mezun olduktan sonra Türkiye'nin Osmaniye Topraktepe ilçesine taşındığı belirtildi.

Ahmet Abi, lise mezuniyetinin ardından Türkiye'de eğitimini ve yaşamını sürdürdü, evlendi ve üç kız çocuğu sahibi oldu. Özge Ceren Abi'nin bir kız kardeşinin de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olduğu bilgisi alındı. Abi’nin sık sık Kıbrıs’a gelip, ailesini ziyaret ettiği, tatil dönemlerini burada geçirdiği öğrenildi. Yaşadığı talihsiz olayın ardından Özge Ceren Abi'nin cenazesi dün Osmaniye Topraktepe'de defnedildi.

Bu trajik olay, tüm Türkiye ve KKTC'de derin bir üzüntüye neden oldu.

Kaynak: Bağımsız Gazete