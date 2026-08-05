Bunlar da ilginizi çekebilir

Güler, Adalet Komisyonu'nun cuma günü saat 15.00'te toplanarak yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başlayacağını da söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanvekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. CHP Grup Başkanvekilleri imza koydu, AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamıyla imzasını koydu. MHP tüm grubuyla birlikte imzasını koydu. Sayın Devlet Bahçeli, ilk imza sahibi olarak yer aldı."

“Öncelikle teşekkürlerimizi arz edeceğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, imza sahipleri olarak DEM Parti Grubu'na, CHP Grubu'na teşekkür ediyoruz. İmzalarını eksik etmeyen HÜDA PAR ve Yeni Yol Grubu'ndan milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. 360'a yakın imzayla teklifi Meclis'e sunduk.

Kılıçdaroğlu: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez

Güler, teklife 360 milletvekilinin imza attığını, yeni imzaların da eklenmesini beklediklerini söyledi:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile birlikte teklifin Meclis'e sunulması sonrası açıklama yaptı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.