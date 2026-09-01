Gökçe Örnekal

AK Parti heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından hastanelerde tedavi gören kazazedeleri ve ailelerini ziyaret etti. Heyet, Girne’deki kriz merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alırken, “Aziz vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ucu nereye varırsa varsın bu konunun takipçisi olacağız. KKTC’nin acısı bizim acımızdır” mesajını verdi.

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından hastanelerde tedavileri devam eden kazazedeler ve aileleri ziyaret edildi.

Ziyarete KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Ali Kıratlı ile AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya katıldı.

Heyet, kazazedeler ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Türkiye’nin yanlarında olduğu mesajını verdi.

KRİZ MERKEZİNDE YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜLER

Heyet daha sonra Girne’de oluşturulan kriz merkezine geçerek KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar, komutanlar ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi.

Görüşmede, gemi faciasının ardından kendilerine henüz ulaşılamayan vatandaşlara yönelik sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları ve son durum hakkında bilgi alındı.

“UCU NEREYE VARIRSA VARSIN BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Ziyaretlerin ardından yapılan açıklamada, kazanın tüm yönleriyle takip edileceği vurgulanarak, “Aziz vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ucu nereye varırsa varsın bu konunun takipçisi olacağız” denildi.

Faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilenen açıklamada, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmaya vurgu yapılarak, “KKTC’nin acısı bizim acımızdır” ifadeleri kullanıldı.