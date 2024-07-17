Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılının kutlanacağını ifade etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Açıkkapı, "Bu mesnetsiz ve iftiralarla dolu açıklamalar, tarihi gerçekleri sorumsuzca çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Kıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974 tarihinde, Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantörlük hakları çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve Kıbrıs Türk halkı, bu Barış Harekatıyla büyük bir soykırıma uğramaktan kurtarılmıştır." diye konuştu.

Açıkkapı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın, uluslararası hukuk ve anlaşmalardaki haklar çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Türk ordusunun, Kıbrıs'ta ve bölgede barışın en büyük teminatı olmaya devam edeceğinin altını çizen Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Buradan Yunanistan Savunma Bakanı'na bir kez daha sesleniyoruz; tarihi gerçekleri eğip bükerek, esneterek, bölgedeki barışı ve huzuru baltalama gayretinize derhal son verin. Kıbrıs Türk halkını, Türkiye Cumhuriyeti'ni, kahraman ordumuzu hedef alan bu tür iftiralar, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemekle kalmaz aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrara da onarılmaz zararlar verir. Fitne ve fesat tohumları ekerek, bölgedeki barış ve huzur ortamını bozma çabalarınız sonuçsuz kalacak."

AK Parti'li Açıkkapı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Elazığ'da yapılan 3 bin 93 konutun anahtarlarının hak sahiplerince AFAD ofislerinden teslim alınabileceğini bildirdi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden işletmesinde çalışan işçilerin hak arayışında olduğunu söyleyen Açıkkapı, işçilerle firma arasındaki dünkü görüşmede anlaşma zeminin bulunduğunu dile getirdi.