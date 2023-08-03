Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden 'CTP'de sular ısınıyor' başlığı ile yayınlanan habere tepki gösterdi.

Akansoy, "Bugün bir medya organında “CTP’de sular ısınıyor” başlıklı bir haberle parti içerisinde Meclis’ten çekilmeyi değerlendirmeye aldığımız iddia edilmektedir. Çok açık ve net olarak paylaşmak isterim ki; parti olarak şu an için böyle bir değerlendirmemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

"CTP olarak yaz dönemini çok sıkı bir çalışma içerisinde geçiyoruz" diyen Akansoy, açıklamasına şöyle devam etti:

"Görebildiğimiz kadarıyla ısınan bir su vardır ancak bu hükümetin suyudur. Tahminimizce ortaya atılan iddia da bununla ilgilidir!"