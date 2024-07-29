TBMM’de oylanan Kıbrıs tezkeresini değerlendiren Akansoy, “aslında bakarsanız TBMM tezkeresi bir tür müzakere metni gibi ama net değil” diyerek, şunları kaydetti:

“Tezkerenin çıkmış olması önemli içerikte ise metinin belirsizlikle dolu ve net olmayan bir metin olduğunu görüyoruz. Bize göre farklı görüşlerin bir araya getirildiği bir metin. Bir yandan siyasi eşitlik diyor, bir yandan egemen eşitlik diyor. Birkaç kez Kıbrıs Türk Devleti deniyor, birkaç yerde KKTC deniyor. Aslında bakarsanız TBMM tezkeresi bir tür müzakere metni gibi. Belli bir süre sonra başlayacak müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu korumak adına çıkarılan bir metin. Alışılmışın dışında bir metin.”

“Kıbrıslı Türkler bugün olduğu durumdan daha iyiye nasıl gidebilir” sorusunun sorulması ve bunun cevabının bulunması gerektiğine dikkat çeken Akansoy, var olan durumunun sürdürülebilir olmadığına vurgu yaptı.

“Bu gemi bu şekilde bizi bir yere götürmez”

Tercih edilen yolun bize ne kadar zamanda ne kazandıracağının bilinmesi gerektiğini savunan Akansoy, ‘Cumhurbaşkanı Tatar göreve geldiğinden beridir ne oldu? Örneğin Azerbaycan KKTC’de bir kültür ofisi açtı mı? Ezbere söylemlere gerek yok. Bu halkın bugün içinde bulunduğu durum bir kuşatma durumudur. İzolasyonlar var, kendi kendini yönetme konusunda sıkıntı var, dünyaya açılmada büyük sorun var, bu gemi bu şekilde bir yere götüremeyiz” diye konuştu.

Akansoy, ‘ortak akıl’ vurgusu yaptı…

“Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını savunalım bu bizi çözüme götürürse götürsün, götürmezse konuşalım ama bunlar BM kararları çerçevesinde olsun” diyen Akansoy, çözümsüzlük çözümdür siyasetine asla katılmadığının altını çizdi. “Ortak akıl” vurgusu yapan Akansoy bunun olmadığı yerlerde kaos olduğunu savundu.

“Sayın Elçi UBP kurultayına müdahale etmişse bu büyük bir problemdir”

Yeni elçi atanmasını da değerlendiren Akansoy, bu kararın TC Dışişleri tasarrufunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kulislerde bir buçuk aydır şu anki elçi Feyzioğlu’nun değişeceği yönünde durumlar alıyordum. Yeni görevlendirme CHP ile ilişkili mi bilmiyorum. TC Büyükelçisi kim olursa olsun, KKTC’deki demokratik düzene yönelik müdahaleci bir tavır içinde olması kabul edilemez. Erhan Arıklı ‘ne var ki Türkiye bunu isteyebilir’ dedi. Bu asla kabul edilebilir değildir. Sayın Elçi gerçekten UBP kurultayına müdahale etmişse bu en büyük problemdir”

“Şahapoğlu’nun istifası hükümetin bittiğinin göstergesi”

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun istifasını da değerlendiren Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy ‘istifası manidar’ dedi. Akansoy, bu istifanın hükümetin iş yapamaz duruma geldiği ve bittiğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

“Erhan Arıklı’nın açıklamaları tutarsız, kendi ile çelişiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın geçtiğimiz hafta Gündem Kıbrıs’ta UBP kurultayıyla ilgili yaptıkları açıklamaları da değerlendiren Akansoy, şöyle konuştu:

“Türkiye imzalanan protokol nedeniyle hükümetin devamını istiyor olabilir ancak bu ülkede ciddi sorunlar var. İnsanların dayanabilecek gücü kalmadığı noktada hükümet ülkede kaosu artıran bir alan açıyor. Şu an hükümetin ciddi icraat planları ile halka dönmesi gerekiyor. Eğitim, sağlık alanlarında ciddi adımlar şart. Erhan Arıklı’nın açıklamaları tutarsız, kendi ile çelişiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ülkemizde iddialı geçecek belli.”

“Bürokratlar bize kendi düşüncelerini Türkiye’nin düşüncesi diye lanse edemez”

“Türkiye dediğimiz kavram çok karıştı. Türkiye kim, bu söylemler kimden çıkıyor. Herkes birileri ile temas içinde ve daha sonra kendi kamuoyumuza ‘Türkiye böyle istiyor’ diye açıklama yapıyor. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bende bakanlık yaptım, bürokratlar bize kendi düşüncelerini Türkiye’nin düşüncesi diye lanse edemez. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ne var ki adada? Hayat devam edecek. Türkiye’nin gerçek anlamda yetkilileri burada bir düzen değişimine anlayış ve sempati ile bakacaktır.”