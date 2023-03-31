95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 20,54 TL’den, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 20,85 TL’den ve gazyağının litresi de 18,19 TL’den satılmaya başlandı. Euro Diesel’de ise fiyat değişmeyerek litresi 18,75 TL kaldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi ile akaryakıt ürünlerinin yeni fiyatları belirlendi.

17 Mart’ta yapılan indirimle 95 oktan kurşunsuz benzin 19,70 TL’den, 98 oktan kurşunsuz benzin 20,01 TL’den, Euro Diesel 18,75 TL’den ve gazyağı da 18,04 TL’den satılıyordu.