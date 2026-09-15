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Üreticiye sormadan bahçelerinin nasıl ava açıldığının açıklanmasını isteyen Akçın, söz konusu durumun bahçelerde çalışan üreticileri de tehlikeye attığını vurguladı.

Bahçelerin ava açılmasının bahçe sahipleri tarafından olumsuz karşılandığını, pek çok bahçe sahibinin şikayetlerini birliğe ilettiğini belirten Akçın, söz konusu bahçelerin, bahçe sahiplerine sorulmadan ava açıldığını söyledi.

Turgut Akçın yaptığı açıklamada, 2026'da olumsuz hava koşulları nedeniyle narenciye ürününde yüzde 60-70 zarar oluştuğunu, geriye kalan ürünün ise ava açılan bahçelerde "Saçmalar" nedeniyle tehlikeye girdiğini kaydetti.

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