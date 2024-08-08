Karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2024-2028 yılları arasında yürütülmesi planlanan 'Doğu Akdeniz'de Üreyen Mavi Yüzgeçli Atlantik Ton Balıklarının Üreme ve Göç Davranışlarının Araştırılması' isimli araştırma projesi kapsamında, Türkiye karasuları ile birlikte KKTC karasuları da 1.6.2024-30.6.2024 tarihleri arasında Akdeniz Araştırma 1 gemisinin ihtiyoplankton örnekleme çalışması yapabilmesi amacıyla, 63/2005 sayılı Deniz Yetki Alanları Yasası'nın 16’ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (A) bendi uyarınca izin verilmesine karar verdi.”