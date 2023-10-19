Milli Savunma Bakanlığı (MSB) devam eden İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. NATO toplantısında taraflara itidal çağrısı yapıldığı belirtilirken; 3 askeri uçakla gönderilen insani yardımların devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamada "TSK yardım ve tahliye için göreve hazır" ifadelerin kullandı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ABD GEMİLERİ

Doğu Akdeniz'e gönderilen ABD gemileriyle ilgili "Her türlü gelişmeyi takip ediyoruz. Her türlü tedbir alınmıştır. ABD’li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, ‘Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor." denildi.