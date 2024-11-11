Polisten yapılan açıklama şöyle:

“11.11.2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Akdoğan-Vadili Anayolu üzerinde, güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Aytur SAKALLI (E-41) yönetimindeki DM 830 plakalı salon araç ile Holly Graıns Trading Ltd. önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu aracının sol ön kısmı aynı istikamette sol şerit içerisinde bisikleti ile seyreden Sahed ALAM (E-24)'a çarpmıştır. Meydana gelen kazaya müteakip yine aynı istikamette LC147 plakalı aracı ile dikkatsizce seyreden Zöhre SAKALLI (K-31), aracının ön kısmı ile kaza sonucu yolun sol şeridi içerişsinde durmakta olan Aytur SAKALLI yönetimindeki DM850 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Sahed ALAM ve bisikletin ön konsol demiri üzerinde yolcu olarak bulunan Nur Alam RAIHAN (E-22) Gazimağusa Devlet HASTANESİ'NE kaldırılmışlardır. Sahed ALAM'ın beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı yoğun bakıma servisinde, Nur Alam RAIHAN ise acil serviste tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir