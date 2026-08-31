Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC ile Türkiye arasındaki deniz ve hava ulaşımına ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Bakanlık, Akgünler Denizcilik’in 1 Eylül 2026’dan itibaren seferlerine başlayacağını, Pegasus Havayolları’nın ise aynı gün için 4 ek sefer koyduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akgünler Denizcilik, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın belirleyeceği rota doğrultusunda 1 Eylül 2026 Salı gününden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki seferlerini yeniden gerçekleştirmeye başlayacak.

Öte yandan Pegasus Havayolları’nın da yaşanan süreç nedeniyle ulaşımda oluşabilecek yoğunluğa karşı sadece 1 Eylül 2026 tarihi için 4 ek sefer koyduğu bildirildi.

Bakanlık, söz konusu ek uçuşlar için indirimli bilet satışının başladığını da açıkladı.

Filo Denizcilik’in seferleri durduruldu

Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından Filo Denizcilik’in seferlerinin ise bir sonraki emre kadar durdurulduğu bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, düzenlemeleri kamuoyunun bilgisine sundu.