Akın Manga'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş Merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler, Anavatanımız Türkiye’de büyük yıkımlara neden oldu. Can ve mal kayıplarının büyüklüğü yüreklerimizi dağladı.

Adıyaman’da kaybettiğimiz genç öğrencilerimiz, velileri ve öğretmenleri ile tedavi amaçlı Hatay’da bulunan ve vefat etmiş vatandaşlarımızın sayısının 48’e ulaşmış olması, KKTC halkında çok büyük acılara neden oldu.

Anavatanımız ve KKTC Devletinde hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet, yaslı ailelere başsağlığı ve metanet, tüm yaralılara acil şifalar dileriz.

KKTC’nin de deprem kuşağında bir yer olduğu, uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Bu nedenle, acılardan ders çıkarmak zorundayız.

MEMUR-SEN olarak Hükümet’e düşünce ve önerilerimiz şöyledir;

Öncelikle, okullarımız, sağlık merkezlerimiz ve Kamu binaları acilen gözden geçirilmelidir. Depreme dayanıklılık durumları değerlendirilerek, gerekli tedbirler alınmalıdır.

Eğitim Merkezi okullarda, öğrencilere deprem konusunda eğitim verilmesi müfredata dahil edilmelidir.

KKTC’nin depreme hazırlık ve alınacak önlemler konusunda, ilgili paydaş örgütlerle planlama yapması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gereğine inanıyoruz.