Memur-Sen'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Son dönemde büyük artış gösteren kriminal olaylar, halkımızda güvenlik sorununun tartışılmasına neden oluyor. Cezaevi dolu, özel yurtlar hükümsüz tutuklulara hizmet veriyor. Kısacası adaletin tecellisi gecikiyor.

Vatandaş fahiş fiyat artışları karşısında yaşam savaşı veriyor. Keyfi artışlar karşısında, güven bunalımı yaşıyor. Devletin yanında olduğu ve sahipsiz olmadığı hissini yitiriyor.

Kamuda görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı, yükümlülüklerinin düzenlenmesi yasa tasarısı KKTC Meclisinde bekletiliyor. Bu güvensizlik ortamında, Kamu Hizmetinde, kalite ve verimlilik bekleniyor. Bu konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha vurgularız.

H.P ödeneği hakkının 4 ayda bir uygulanması da etkin bir piyasa denetimi olmadıkça, hiçbir işe yaramayacaktır. Denetimler artırılmalı etkin önlemler alınmalıdır.

İç güvenlik sağlanmalı, halkın alım gücü korunmalı, geleceğe güvenle bakmamız sağlanmalıdır. Meclis ve yargı yaz tatiline girmeden, Hükümeti ve Muhalefeti can yakıcı sorunları çözüme kavuşturacak yasal düzenlemeleri, ivedilik sırasına göre, sağlamaya çağırıyoruz.