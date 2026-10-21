Akıncılar’da, yabancı uyruklu dört kişiyi para karşılığında yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçirmeye çalıştıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.
20 Ekim 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, K.T. ve K.M.S.I.M. (E-25), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada tespit edildi.
Yabancı uyruklu dört kişiyi para karşılığında yasa dışı yollardan GKRY bölgesine geçirmeye çalıştıkları belirlenen iki erkek şahıs tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.