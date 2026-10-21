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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yabancı uyruklu dört kişiyi para karşılığında yasa dışı yollardan GKRY bölgesine geçirmeye çalıştıkları belirlenen iki erkek şahıs tutuklandı.

20 Ekim 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, K.T. ve K.M.S.I.M. (E-25), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada tespit edildi.

Akıncılar’da, yabancı uyruklu dört kişiyi para karşılığında yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçirmeye çalıştıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.

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