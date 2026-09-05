Akpınar, “Acımız ortak, minnetimiz büyüktür” başlığıyla yayımladığı açıklamasında, facianın ülkeyi derin bir acıya boğduğunu belirterek, kaybedilenlerin, kayıp kişilere ulaşma çabalarının, yaralıların ve yaşanan büyük travmanın toplumun ortak meselesi olduğunu ifade etti.

Facianın ilk dakikalarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirten Akpınar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ilgili kurumların hızla harekete geçtiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile KKTC makamları arasında sağlanan koordinasyonun da yaraların sarılması açısından önemli olduğunu ifade eden Akpınar, arama kurtarma faaliyetlerinin son derece güç ve yüksek teknoloji gerektiren bir operasyon olduğuna dikkat çekti.

“554 METRE DERİNLİKTE BİR İNSANIMIZDAN VAZGEÇMEME İRADESİDİR”

Batığın 554 metre derinlikte tespit edilmesinin ardından çalışmaların Türk Deniz Kuvvetleri’nin ileri teknolojiye sahip denizaltı arama ve kurtarma imkanlarıyla sürdürüldüğünü belirten Akpınar, TCG Işın tarafından batığın yerinin tespit edildiğini, ardından TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi ve uzaktan kumandalı sualtı araçlarının operasyonda görev aldığını kaydetti.

Akpınar, ROV sistemleri, gelişmiş kameralar, sensörler, sonar ve sualtı görüntüleme teknolojileriyle enkazın yüzlerce metre derinlikte incelendiğini belirterek şöyle devam etti:

“Burada söylenmesi gereken belki de en önemli söz şudur; süreç teknolojik bir arama-kurtarma operasyonu değildir. 554 metre derinlikte dahi bir insanımızdan vazgeçmeme iradesidir.”

“İLK DAKİKALARIN KAHRAMANLARINI HİÇ UNUTMAYACAĞIZ”

Facianın ilk dakikalarında yardıma koşan özel tekne sahipleri, kaptanlar, denizciler ve mürettebatlara da özel olarak teşekkür eden Akpınar, büyük arama kurtarma organizasyonu henüz kurulurken çevredeki teknelerin hiçbir çağrı beklemeden kazazedelerin yardımına gittiğini vurguladı.

Akpınar, Fırat Gencer’in çok sayıda kişinin kurtarılmasına sağladığı katkıya ve Kaptan Mustafa Koç ile mürettebatının onlarca kişiyi teknelerine alarak güvenli şekilde limana ulaştırmasına dikkat çekti.

İsimleri bilinmeyen tüm sivil denizcilere de teşekkür eden Akpınar, “Çünkü onların müdahalesinde dakikalar değil, kimi zaman saniyeler hayat kurtardı. O gün denizde insanlarımızı, dayanışmanın, cesaretin ve insanlığın onurunu da kurtardınız” ifadelerini kullandı.

ASKERİ VE SİVİL EKİPLERE TEŞEKKÜR

Akpınar; Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra TCG Işın ve TCG Alemdar’da görev yapan personele teşekkür etti.

Yaralıların tedavisi için çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanları ile kazazedeler ve yakınlarına destek veren psikolojik destek ekipleri ve gönüllülere de teşekkürlerini iletti.

“FACİANIN BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI SORUMLULUĞUMUZDUR”

Facianın bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Akpınar, sorumlulukların eksiksiz şekilde ortaya çıkarılmasının ve benzer bir acının bir daha yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarılmasının hayatını kaybedenlere karşı bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken umudu koruduklarını belirten Akpınar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Denizin 554 metre altında dahi insanımızı yalnız bırakmayan herkese Kıbrıs Türk halkının duası ve minneti eşlik etmektedir. Acımız ortaktır. Dayanışmamız gücümüzdür. Kardeşliğimiz daimdir. Minnetimiz büyüktür.”