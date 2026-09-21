Kıbrıs Türk gençliğinin dünyadan koparılamayacağını ifade eden Akpınar, “Çocuklarımız siyasi hesapların ve çözümsüzlüğün esiri yapılamaz.” dedi.

Akpınar, yazılı açıklamasında, Moskova’daki Dünya Ticaret Merkezi’nde, “Yeni Dünya: Bizi Birleştiren Değerler” teması altında 18-19 Eylül’de gerçekleştirilen World Public Assembly programını başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

“Dünya Halklarının Hizmetinde Spor ve Diplomasi” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldığını belirten Akpınar; barış, diplomasi, yükseköğretim, bilim, inovasyon, kültürlerarası diyalog ve insanlığın ortak geleceği gibi küresel öneme sahip başlıkların ele alındığı programın; farklı ülkeler ve toplumlar arasında yeni iletişim ve iş birliği köprüleri kurulmasına katkı sağladığını kaydetti.

Akpınar, yaklaşık 150 ülkeden 5 bini aşkın katılımcıyı buluşturan organizasyonun; devlet ve hükümet temsilcilerinden diplomatlara, parlamenterlerden akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına, kültür, sanat ve spor camiasına kadar uzanan geniş ve uluslararası katılıma sahne olduğunu ifade etti.

Akpınar, program akışında ayrıca Dünya Halkları Asamblesi Genel Sekreteri Andrey Belyaninov ve Dünya Halkları Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı Aleksandr Rabinoviç ile bir araya gelme şansını elde ettiklerini de ifade etti.

“DMW Diplomats International Başkanı olarak üstlendiğim görev ve sorumlulukla, aynı zamanda bir milletvekili ve eğitimci kimliğimle, Kıbrıs Türk halkının ve gençliğinin sesini bu önemli uluslararası platformda güçlü biçimde duyurduğumuza inanıyorum.” diyen Akpınar; diplomatik, siyasi ve akademik kimliğinin sağladığı temsil gücüyle ülkenin haklı davasını, gençlerin yaşadığı haksızlıkları ve çözüm beklentilerini uluslararası katılımcılara doğrudan anlatma şansını yakaladıklarını kaydetti.

- “Siyasi bir uyuşmazlığın bedeli çocuklara ve gençlere ödetilemez”

Paneldeki konuşmasında Kıbrıs Türk gençliğinin yıllardır spor, eğitim, kültür, sanat ve müzik alanlarında karşı karşıya bırakıldığı insanlık dışı izolasyonları uluslararası kamuoyunun dikkatine taşıdığını kaydeden Akpınar, “Bugün dünyanın barıştan, insan haklarından, fırsat eşitliğinden ve gençlerin geleceğinden söz ettiği bir dönemde Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası spor müsabakalarına katılamaması, kendi kimliğiyle kültürel ve sanatsal etkinliklerde temsil edilememesi ve eğitim alanında çeşitli engellerle karşılaşması hiçbir hukuk, vicdan ve insan hakları anlayışıyla bağdaşmamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“Siyasi bir uyuşmazlığın bedeli çocuklara ve gençlere ödetilemez.” diyen Akpınar; çocukların spordan, eğitimden, sanattan, kültürden ve dünyayla buluşma hakkından mahrum bırakılmasının siyasi bir tedbir olamayacağını, bunun açık bir insan hakkı ihlali olduğunu kaydetti.

BM kararlarının arkasına sığınılarak Kıbrıs Türk halkına ve özellikle gençlere uygulanan bu toplu cezalandırma düzeninin artık kabul edilemez olduğunu belirten Akpınar, “Birleşmiş Milletler’in temel kuruluş amacı halkları ayrıştırmak değildir, insan haklarını korumak ve barışı güçlendirmektir. Ancak Kıbrıs Türk gençliği, onlarca yıldır kendi iradesi ve kimliği dışında şekillenen siyasi kararların mağduru haline getirilmiştir.” dedi.

“Hükümet olarak artık yalnızca bu haksızlığı anlatmakla yetinmemeliyiz. Daha kararlı, daha ısrarcı ve sonuç almaya yönelik bir uluslararası diplomasi yürütmeliyiz.” ifadelerine yer veren Akpınar, garantör ülke ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri nezdinde kapsamlı bir girişim başlatılması gerektiğini ifade etti.

- “Kıbrıs Türk gençliği dünyadan koparılamaz”

“Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor, eğitim, kültür, sanat ve müzik ambargoları ayrı ayrı belgelenmeli, her biri insan hakları ve çocuk hakları bakımından uluslararası platformlara taşınmalıdır. Bu mücadele dönemsel açıklamalarla ilerletilmemelidir.” diyen Akpınar, somut hedefleri bulunan, sürekli ve takip edilebilir bir devlet politikasıyla sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Demokrat Parti’nin bundan sonraki süreçte çok daha güçlü, kararlı ve takipçi bir duruş sergileyeceğini belirten Akpınar, konuyu Cumhuriyet Meclisi’nde, hükümet düzeyinde ve temas kurdukları bütün uluslararası platformlarda gündemde tutacaklarını kaydetti.

Akpınar, dünyanın her çocuğu gibi Kıbrıs Türk çocukları ve gençlerinin de spor yapma, eğitim alma, sanat üretme, kültürünü dünyayla paylaşma ve uluslararası alanda kendi kimliğiyle temsil edilme hakkına sahip olduğunu ifade etti.