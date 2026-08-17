Akpınar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, ailelerinin ve halkın acısını paylaştığını ifade etti. 17 Ağustos’u anarken 6 Şubat 2023 depremlerinin de unutulamayacağını kaydeden Akpınar, depremlerde on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, acının Kıbrıs Türk halkını da derinden etkilediğini belirtti.

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler, öğretmenler, veliler ve diğer kayıpların KKTC’nin “ortak acısı ve ortak hafızası” olduğunu ifade eden Akpınar, “Onları yalnızca anmak yetmez. Onlara karşı sorumluluğumuz var.” dedi.

Akpınar, 17 Ağustos’tan 6 Şubat’a yaşanan büyük felaketlerin önemli dersler içerdiğini kaydetti.

- “Depremi engelleyemeyiz ancak felakete dönüşmesini engellemek için tedbir alabiliriz”

Akpınar, “Depremi engelleyemeyiz, ancak depremin felakete dönüşmesini engellemek için gereken tedbirleri almak bizim elimizdedir.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda parçalı ve dönemsel tedbirler yerine devlet çapında bir seferberlik anlayışının hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Akpınar, kamu binaları, okullar, hastaneler, yurtlar, konutlar, oteller ve toplu yaşam alanlarındaki risk taşıyan yapıların bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesi, yapı güvenliğinin tavizsiz denetlenmesi çağrısında bulundu.

Afet müdahale kapasitesinin artırılması, arama-kurtarma ekiplerinin teknik imkan ve insan kaynağı açısından desteklenmesi ve toplumdaki afet bilincinin sürekli canlı tutulması gerektiğini ifade eden Akpınar, bunların ertelenemeyecek devlet sorumlulukları olduğunu kaydetti.

- “Çocuklarımızın bulunduğu binaların güvenliği şansa bırakılamaz”

Akpınar, “Çocuklarımızın bulunduğu hiçbir okulun, hiçbir yurdun, hiçbir binanın güvenliği şansa bırakılamaz.” dedi.

Merkezi yönetimden yerel yönetimlere, üniversitelerden meslek odalarına ve sivil savunmaya kadar tüm kurumların sürece dahil edilmesi gerektiğini belirten Akpınar, hukuki, teknik, idari ve mali adımların birlikte atılması çağrısında bulundu.

Afetlere hazırlığın insan hayatına karşı devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Akpınar, ulusal seferberliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

- “Unutmayacağız. Ders çıkaracağız. Hazırlanacağız”

Akpınar, mesajını şöyle tamamladı:

“17 Ağustos 1999’da kaybettiğimiz canlarımızı, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi ve Şampiyon Meleklerimizi rahmet, özlem ve saygıyla anıyorum. Acıları unutmamak kadar, aynı acıların yeniden yaşanmaması için gerekeni yapmak da bir vicdan ve devlet görevidir. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Ders çıkaracağız. Hazırlanacağız. Ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutacağız.”