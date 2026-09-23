Akpınar, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, KKTC’nin yeniden kendi hava yolu markasının kurulması yönünde daha önce kamuoyuyla paylaştıkları girişim ve hazırlıkların, hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi nezdinde de karşılık bulmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Akpınar, hava ulaşımının siyasi rekabetin ötesinde, halkın ortak ihtiyacı ve ülkenin geleceğinin meselesi olduğunu belirtti.

Amaçlarının; sürdürülebilir bir hava yolu yapısını kurulması olduğunu ifade eden Akpınar, hedeflerinin, ulaşılabilir bilet fiyatları sağlayacak, turizm ve ekonomiyi destekleyecek, ülkenin dış dünyayla bağlantısını güçlendirecek bir hava yolu yapısının hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.

Burada önemli olanın, bu hedefin kim tarafından dile getirildiği değil, doğru, şeffaf ve sürdürülebilir bir modelle halkın hizmetine sunulması olduğunu belirten Akpınar, bu çalışmaların ülke ve halk adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade ederek, ülkeye hayırlı olmasını diledi.