Akpınar, kazanın en kritik anlarında geminin tavan camını kırarak ailesinin ve birçok kazazedenin kurtulmasına yardımcı olan Akkaya’nın gösterdiği cesaret ve soğukkanlılıkla gurur duyduklarını belirtti.

AİLESİYLE BİRLİKTE DÖNÜŞ YOLUNDAYDI

Akpınar yaptığı açıklamada, Akkaya’nın kayıt işlemlerinin ardından Kütahya’dan gelen annesi, babası, 8 aylık hamile ablası ve 9 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte dönüş yolculuğunda olduğunu kaydetti.

Ailenin birkaç dakika içerisinde büyük bir felaketin ortasında kaldığını ifade eden Akpınar, kazanın en kritik anlarında Akkaya’nın büyük bir cesaret ve soğukkanlılık sergilediğini söyledi.

Akpınar, Akkaya’nın yaralanmasına ve elinin kırılmasına rağmen geminin tavan camını kırmayı başardığını, açtığı çıkış yolunun kendisinin, ailesinin ve çok sayıda kazazedenin kurtulmasına imkan sağladığını belirtti.

AİLE FERTLERİ HASTANEDE YENİDEN BULUŞTU

Aile fertlerinin askeri helikopterler ve özel teknelerle gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarının ardından farklı şekillerde hastaneye ulaştırıldığını aktaran Akpınar, ailenin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yeniden bir araya gelebildiğini kaydetti.

Akpınar, yaralanmaların yanı sıra Akkaya’nın annesinin kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmak zorunda kaldığını, 8 aylık hamile ablasının ise yoğun kanama ve bebeğinin sağlığının korunması amacıyla ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edildiğini ifade etti.

“KORKUNUN KARŞISINA CESARETİNİ VE İNSANLIĞINI KOYDU”

Ailenin tamamının böylesine büyük bir felaketten sağ çıkmasının büyük bir şükür vesilesi olduğunu dile getiren Akpınar, Akkaya için şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Alper’e bir öğrencimiz olarak baktığımda, karşımda kazadan kurtulmuş, kendi yaşamı tehlikedeyken ailesini ve başka insanları kurtarmak için amansız mücadele veren, korkunun karşısına cesaretini ve insanlığını koyan genç bir insan gördüm. Bir eğitimci ve kurucusu olduğum Girne Amerikan Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak Alper’le büyük bir gurur duydum.”

“ÜNİVERSİTEN SENİNLE GURUR DUYUYOR”

Akpınar, Akkaya’yı yeni akademik yılda yeniden üniversitede ve derslerinin başında görmenin en büyük mutluluklarından biri olacağını belirterek, “Yaşadıklarının izlerini silmek zaman alabilir; ancak bilmeni isterim ki üniversiten seninle gurur duyuyor ve her zaman yanında olacak” dedi.

Akkaya ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Akpınar, deniz faciasında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Akpınar açıklamasını, “Geçmiş olsun Alper. Seninle gurur duyuyoruz” sözleriyle tamamladı.