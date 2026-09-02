Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Filo Jet faciası üzerinden yaptığı değerlendirmelere yanıt verdi.

Akpınar, insanların hayatını kaybettiği böylesine ağır bir facianın ardından DP olarak Cumhuriyet Meclisi’ne taşıdıkları soruların “rol kapma” şeklinde nitelendirilmesinin soruların hiçbirine yanıt oluşturmadığını belirtti.

“Sayın Arıklı, mesele rol değil, sorumluluktur” diyen Akpınar, kazanın nedenini ilan etmediklerini ve hiç kimseyi peşinen suçlu ilan etmediklerini vurguladı.

Akpınar, “Tam tersine, gerçeğin teknik inceleme, resmi belgeler ve bağımsız soruşturmayla ortaya çıkarılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GEMİNİN İZİN VE DENETİM SÜRECİNİ SORDU

Akpınar, Cumhuriyet Meclisi’ne yönelttikleri soruların açık olduğunu belirterek, Filo Jet’in KKTC limanlarına yolcu taşımasına ve sefer yapmasına hangi makam tarafından, hangi tarihte ve hangi mevzuata dayanılarak izin verildiğinin açıklanmasını istedi.

Akpınar’ın gündeme getirdiği sorular şöyle:

Filo Jet isimli geminin KKTC limanlarına yolcu taşımasına ve sefer yapmasına hangi makam, hangi tarihte ve hangi mevzuata dayanarak izin vermiştir?

İzin verilmeden önce Bakanlığınıza hangi teknik yeterlilik, klas, denize elverişlilik, yolcu gemisi güvenlik, stabilite ve sigorta belgeleri sunulmuştur? Bu belgelerin tamamı kaza tarihinde geçerli midir?

Geminin KKTC makamlarınca gerçekleştirilen son fiziki ve teknik denetimi hangi tarihte, nerede ve kimler tarafından yapılmıştır? Denetim raporlarının tamamı açıklanacak mıdır?

Geminin geçmişinde tespit edilmiş teknik eksiklikler, kusurlar, sefer kısıtlamaları veya güvenlik uyarıları Bakanlığınızın bilgisine gelmiş midir? Gelmişse hangi işlemler yapılmıştır?

Geminin daha önce gündeme gelen teknik sorunlarının giderildiğini gösteren onarım, survey ve yeniden uygunluk belgeleri Bakanlığa sunulmuş mudur?

Geminin gövde bütünlüğü, su geçirmez bölmeleri, kapıları, sintine ve tahliye sistemleri, stabilitesi ve acil durum sistemleri hangi tarihte kontrol edilmiştir?

Yolcu koltukları ve bunların güverte/gövdeye bağlantılarının güvenliği denetlenmiş midir? Denetlenmişse bunu gösteren teknik kayıt nerededir?

Türk Loydu veya başka bir klas kuruluşu tarafından bu gemi hakkında düzenlenmiş rapor, onay, survey veya klas belgesi Bakanlığınızın dosyasında bulunmakta mıdır? Varsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

KAPTAN VE MÜRETTEBATIN YETERLİLİKLERİ DE SORULDU

Akpınar, geminin kaptanı ve diğer kilit gemiadamlarının yeterlilik belgelerinin hangi devlet tarafından düzenlendiğinin de açıklanmasını istedi.

Bu belgelerin STCW kapsamında geçerliliğinin ve geminin tonajı ile sefer bölgesi bakımından yeterliliğinin KKTC makamlarınca doğrulanıp doğrulanmadığını soran Akpınar, kaptanın yeterlilik belgesinin hangi eğitim, deniz hizmeti, sınav ve yeterlilik süreci sonucunda verildiğinin araştırılıp araştırılmadığını da gündeme getirdi.

Akpınar’ın bu kapsamda yönelttiği sorular şöyle:

Geminin kaptanı ve diğer kilit gemiadamlarının yeterlilik belgeleri hangi devlet tarafından düzenlenmiştir? Bu belgelerin STCW kapsamında geçerliliği ve geminin tonajı/sefer bölgesi bakımından yeterliliği KKTC makamlarınca doğrulanmış mıdır?

Kaptanın sahip olduğu yeterlilik belgesinin hangi eğitim, deniz hizmeti, sınav ve yeterlilik süreci sonucunda verildiği araştırılmış mıdır? Belge başka bir ülke tarafından tanınmışsa bu tanımanın hukuki dayanağı nedir?

Geminin asgari emniyetli gemiadamı donatımı neydi ve kaza günü gemide bulunan mürettebat sayı ve yeterlilik bakımından bu şartları karşılıyor muydu?

Geminin kaza günü taşıdığı yolcu ve mürettebat sayısı, izin verilen azami kapasite ve geminin kalkış anındaki yük/deplasman durumu nedir?

Sefer öncesinde hava ve deniz şartları değerlendirilmiş midir? Geminin mevcut sertifikaları bakımından sefer bölgesi veya hava/deniz şartlarına ilişkin herhangi bir operasyonel kısıtlama bulunmakta mıydı?

Geminin KKTC’de faaliyet göstermesine ilişkin dosyada herhangi bir eksik, süresi geçmiş veya sonradan tamamlanmış belge bulunmakta mıdır?

Geminin seferlerine ilişkin denetim ve izin zincirinde Limanlar Dairesi, Bakanlık ve diğer ilgili kamu makamlarından hangi birimler ve hangi görevliler sorumludur?

"BAKANLIĞIN KENDİ DENETİM SÜRECİ DE ARAŞTIRILMALI"

Akpınar, kazanın ardından Bakanlık bünyesinde oluşturulan inceleme ve soruşturma heyetinin kimlerden oluştuğunun da açıklanmasını istedi.

Bakanlığın kendi izin ve denetim faaliyetlerinin de araştırılması gerektiğini belirten Akpınar, soruşturmanın kurumsal bağımsızlığının nasıl sağlanacağının ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Akpınar, bu kapsamda şu soruları yöneltti:

Kazadan sonra Bakanlık bünyesinde oluşturulan inceleme/soruşturma heyetinde kimler bulunmaktadır? Bakanlığın kendi izin ve denetim faaliyetlerinin de araştırılması gerektiği dikkate alındığında, soruşturmanın kurumsal bağımsızlığı nasıl sağlanacaktır?

Bakanlık, geminin KKTC’deki tüm izin, denetim, sertifika, yazışma ve teknik rapor dosyasını Cumhuriyet Meclisi’ne eksiksiz sunacak mıdır?

Yapılacak inceleme sonucunda Bakanlığa veya Bakanlığa bağlı herhangi bir makamın denetim, izin veya gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediği ortaya çıkarsa Sayın Bakan siyasi sorumluluğu üstlenecek midir?

"MİLLETVEKİLİNİN GÖREVİ SORU SORMAKTIR"

Söz konusu soruların “rol kapma” amacı taşımadığını vurgulayan Akpınar, bunların hayatını kaybedenler, aileleri ve benzer acıların bir daha yaşanmaması adına yanıtlanması gerektiğini belirtti.

Akpınar, “Bunlar hayatını kaybeden insanlarımız adına, aileleri adına ve bundan sonra aynı acının bir daha yaşanmaması adına cevaplandırılması gereken sorulardır” dedi.

“Milletvekilinin görevi soru sormaktır. Meclisin görevi denetlemektir. Bakanın görevi ise cevap vermek ve hesap vermektir” diyen Akpınar, polemik istemediklerini, belge istediklerini ifade etti.

Akpınar, “Biz suçlu ilan etmiyoruz. Gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Biz rol istemiyoruz. Sorumluluğun gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yapılacak bağımsız inceleme sonucunda Bakanlığınızın izin, denetim veya gözetim süreçlerinde ciddi bir ihmal veya görev kusuru ortaya çıkarsa, bunun siyasi sorumluluğunun gereği de açıktır” ifadelerini kullandı.

Akpınar açıklamasını, “O makamda kalmak değil, gereğini yapmak gerekir” sözleriyle tamamladı.